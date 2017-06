Bad Herrenalb Rotes Kreuz rührt auf Gartenschau Werbetrommel

Das DRK zeigte nicht nur, wie alle Tage, mit der Sanitätsstation im Kurpark Präsenz, sondern über das ganze Gartenschaugelände verteilt gab es Infostände und Mitmachaktionen. Angefangen vom Rathausplatz mit einer Ausstellung älterer und moderner Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge über den Kurpark bis zur Schweizerwiese. Groß und Klein wurden durch die Aktionen angesprochen. Die Teilnahme konnte man sich auch auf einer Stempelkarte bestätigen lassen, für die es am Ende ein kleines Präsent gab.

Unter anderem informierte Bettina Stahl vom Ortsverein Oberes Enztal über die Ausbildungsangebote des DRK. Da gibt es nicht nur die Grundkurse in erster Hilfe, die für die Führerscheinprüfung vorgelegt werden müssen, sondern auch Ausbildung in Erster Hilfe am Kind, für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, für Sportgruppen und Outdoor sowie Erste Hilfe in Pflegeberufen, erläutert Stahl. Anmelden zu den Kursen kann man sich über die Internetseite des DRK, www.drk-kv-calw.de.

Lara Rinderknecht vom Ortsverein Rohrdorf zeigte, wie die Wiederbelebung einer bewusstlosen Person funktioniert und wie ein Defibrillator bedient wird, der jetzt in vielen öffentlichen Gebäuden und Kaufhäusern für den Notfall bereitgehalten wird. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung konnten Besucher unter Anleitung an einer Plastikpuppe selbst ausprobieren.