Bad Herrenalb Rathausplatz als Stolperfalle?

Von Lesern auf einen "Missstand" hingewiesen, ging der Schwarzwälder Bote der Sache nach.

So gibt es scheinbar einiges zu kritisieren am Rathausplatz. Leser berichteten, es gebe Stolperfallen und Verletzungen – bis hin zu Brüchen. Ersthelfer und Sanitäter hätten gesagt, dass sie nicht zum ersten Mal zu den Ufertreppen gerufen worden seien. Doch was ist nun wirklich dran an den Vorwürfen?

Rainer Hofmeister, ansässiger Arzt und Ersthelfer bei einem gebrochenen Arm, berichtet, dass er des Öfteren jemanden stolpern sehe. "Das liegt vermutlich am ungünstigen Winkel der Treppen", mutmaßt er über die Ursache.