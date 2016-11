Nein, es könne noch keine Aussage getroffen werden. Im Landratsamt Calw prüft man immer noch, ob Martin Knirsch von der Bad Herrenalber Bürgerinitiative (BI) "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" als Vertrauensperson befangen war. Brachte er sich doch beim Bürgerentscheid als Wahlhelfer ein. Somit steht weiterhin im Raum, ob die Abstimmung ungültig ist. Abwarten und Tee trinken lautet die Devise. Der Antrag auf ein Gesetz, das einen Wechsel vom Kreis Calw in den Landkreis Karlsruhe ermöglichen soll, liegt in Stuttgart vor. Die Landtagsabgeordneten befinden sich somit auch in der Prüfungsphase. Nächste Woche kommt eine Delegation der CDU-Fraktion zum Gespräch ins Rathaus. Ob BI-Vertreter deshalb einen Willkommensstand aufbauen? Andererseits könnten ebenso Bürger auf sich aufmerksam machen, die von einem Wechsel gar nichts halten.