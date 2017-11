Bad Herrenalb Polizei vorübergehend in der Grundschule

Barrierefreier Zugang

In der Sitzung des Technischen Ausschusses des Bad Herrenalber Gemeinderats am Mittwochabend stellte Stadtbaumeister Reimund Schwarz die Planung vor. Das denkmalgeschützte Gebäude an der Dobler Straße liegt im Sanierungsgebiet "Kurpromenade" und soll rundum saniert werden und im rückwärtigen Teil einen Behindertenparkplatz mit barrierefreiem Zugang erhalten. Dies soll über einen Plattformlift erfolgen.

Dem Bauantrag wurde zugestimmt, das Gremium möchte aber noch detaillierte Angaben zu den energetischen Sanierungsmaßnahmen.