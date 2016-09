Nur strahlende Gesichter gab es gestern Vormittag beim Pressegespräch im Bad Herrenalber Rathaus. Startet doch im Landkreis Calw das Pilotprojekt "Digitales Landratsamt". Wobei in der Siebentälerstadt Erfahrungen in Sachen Kundenfreundlichkeit gesammelt werden sollen. Im Landkreispavillon auf der Bad Herrenalber Gartenschau 2017 soll das "Digitale Landratsamt" vorgestellt werden. Interessierte erfahren hier, was bis dahin alles online erledigt werden kann. Das Bild zeigt von links: Stadtrat Christian Romoser, Klaus Lienen, Ortsvorsteher Bernbach, Bürgermeister Norbert Mai, Thomas Blenke, Landtagsabgeordneter, sowie Landrat Helmut Riegger. Foto: Kugel