Vor 50 Jahren wurden sie in der evangelischen Klosterkirche konfirmiert. Jetzt haben sie sich am selben Ort getroffen, um gemeinsam ihre goldene Konfirmation zu feiern. Von den damals 34 Konfirmanden des doppelten Jahrgangs 1952/1953 kamen 17 zur Feier eines Gottesdienstes mit Abendmahl. "Unser Glaube besteht nicht aus Geboten, sondern aus Freude", erinnerte Pfarrer Johannes Oesch die Anwesenden. Er wünschte ihnen Glück, Gottes Segen und einen schönen Festtag. Zur Erinnerung überreichte er Schmuckblätter. Karl-Heinz Rumpel, der dabei half, das Treffen zu organisieren, erinnerte sich noch gut an sein damaliges Lampenfieber. "Hoffentlich vergesse ich meinen Konfirmationsspruch nicht", war seine Angst. Das verriet er in einem Grußwort. Den früheren Stadtpfarrer Karlheinz Griessdorf behielt er als Respektsperson in Erinnerung. Zum Festgottesdienst sang der Klosterkirchenchor. Foto: Glaser