Bad Herrenalb Parkplätze für Gartenschau

Weitere Verhandlungen

Im Dobeltal sollen weiterhin 150 Auto- und acht Bus-Ausweichparkplätze entstehen. Michael Theis (GL) bat darum, die Schaffung eines durchgehenden, beschilderten Fußweges von dort bis zum Gartenschaugelände zu prüfen. Die letzte Parkfläche, für die sich der Ausschuss entschied, ist das in privater Hand befindliche Areal des früheren Holzplatzes am Kreisverkehr Ettlinger Straße. Hier müsse noch nachverhandelt werden, so Stadtbaumeister Schwarz. Der Eigentümer habe sich zwar vertraglich gebunden, das Gelände der Stadt für die Zeit der Gartenschau unentgeltlich zu überlassen, dabei sei aber eine gartenbauliche und keine Parkflächennutzung – wie jetzt mit knapp 120 Plätzen geplant – Inhalt gewesen. Bei der Ein- und Ausfahrtregelung sei man noch in der Diskussion mit der Straßenverkehrsbehörde.