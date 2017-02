Bad Herrenalb Nur noch fünf Grundstücke

Stand 7. Februar wurden von den 91 Grundstücken in städtischem Besitz bereits 50 verkauft. In der unteren Reihe talseits sind 13 Grundstücke für eine Projektierung reserviert (Firma Wolf-Haus). Dort werden Reihenhäuser geplant. 23 der Plätze sind von Privatpersonen reserviert – nur noch fünf in städtischem Besitz sind noch frei.

Wie die Verwaltung weiter ausführte, wird erwartet, dass durch die dritte Bebauungsplanänderung, die Ende 2016 beschlossen wurde, "auch die etwas schwerer zu bebauenden Grundstücke, die derzeit noch übrig sind, attraktiver werden".

Die Stadt konnte genau 3 760 355 Euro für die 50 verkauften Grundstücke einnehmen.

Das Baugebiet wurde seinerzeit durch Kreditaufnahmen finanziert. Die Kredite sind mittlerweile durch die Erlöse getilgt worden.