Bad Herrenalb Noch Helfer hinter der Bühne gesucht

Bad Herrenalb. Aufgeführt werden zwei unterschiedliche Komödien und ein klassisches Familienstück. Die Kinder der Truppe führen das Märchen "Der gestiefelte Kater" auf. Ihre großen Kollegen führen die Stücke "Der eingebildete Kranke" von Jean-Baptiste Molière sowie "Othello darf nicht platzen" von Ken Ludwig auf.

Die Amateurschauspieler beginnen die diesjährige Theatersaison mit der Komödie "Der eingebildete Kranke". In der schon im Jahre 2014 gezeigten Inszenierung will der Schauspieler und Regisseur Kälber an die damaligen Erfolge anknüpfen.

Mit seiner erfahrenen Stammmannschaft und in diesem Jahr zusätzlich drei Neuen im Ensemble wird seit Januar fleißig geprobt. "Wir entdecken auf wundersame Weise im Rahmen des großartigen Engagements der Künstler nicht nur die Schönheit der Sprache ganz neu, sondern in entscheidenden Nuancen auch die Komplexität mannigfaltigen Ausdrucks, weshalb das Publikum durchaus besonders gespannt sein darf." Mit Umbesetzungen und den Neuen nutzen wir die sich ergebenden Möglichkeiten weiter aus, verspricht Kälber.