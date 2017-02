Bad Herrenalb Noch 100 Tage bis zur Gartenschau

Überall – auf dem zehn Hektar großen Gartenschaugelände, in den Planungsbüros, im Rathaus und im Gartenschauhaus – wird auf Hochtouren gearbeitet, damit pünktlich am 13. Mai das 121-tägige Gartenfest mit reichlich "Blütentraum & Schwarzwaldflair" – so lautet das Motto der Schau in Bad Herrenalb – starten kann.

"Während des Gartenschausommers können die Besucher über 2000 Veranstaltungen erleben, die wir zurzeit in den Online-Veranstaltungskalender unter www.badherrenalb2017.de einpflegen", erklärt Gartenschau-Veranstaltungsleiterin Nina Schäfer. Ein Gartenschaumagazin mit allen Programmpunkten, ein neuer Flyer und ein Heft mit dem Kinderprogramm sind ebenso in Arbeit wie die Gestaltung der Eröffnungsfeier.

Auch in den Außenanlagen geht es in die letzte Phase. "Sobald der Winter nachlässt, werden die temporären Beiträge weitergebaut", sagt Gartenschau-Projektleiter Tim Rohrer.

"Vorfreude ist immer stärker spürbar"

Bei den Pflanzenbeeten geht es später los. Während die Zwiebeln für die Frühblüher bereits im Herbst gesetzt wurden, kommen die Einmalblüher des Sommerflors erst im April, also kurz vor der Eröffnung in die Erde. Ab Mitte April werden dann die letzten Maßnahmen für die Ausstellungen getroffen sowie Kunstwerke platziert. Im Kurpark und auf der Schweizerwiese werden neue Sitzbänke aufgestellt. "Von März an wird das Gartenschaugelände nach und nach geschlossen", kündigt Tim Rohrer an. Notwendig ist das, um die Ausstellungsstücke zu sichern.

Um den Besuchern das Gartenschaugelände näher zu bringen, werden derzeit Gästeführer ausgebildet. Ihre Schulung endet Ende März mit einer theoretischen und einer praktischen Prüfung. Kurz vor der Gartenschau werden dann die Leitsysteme für Autofahrer und Fußgänger, Fahnen und die "Herrenalber GartenGrüße" aufgestellt. "Die Spannung steigt merklich", stellt Gartenschau-Geschäftsführerin Sabine Zenker fest. "Genauso ist auch die Vorfreude auf unsere Gartenschau immer stärker spürbar."