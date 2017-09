Bad Herrenalb Nichts Dauerhaftes auf dem Dorfplatz

Guido Koch aus Pforzheim präsentierte in der Sitzung den gemeinsam mit seiner Ehefrau Jutta geplanten Imbiss "First Kitchen", mit dem das Paar gerne in Dobel ansässig werden würde. 30 Quadratmeter Pavillon zuzüglich einer kleinen Außenfläche nach dem Motto "Innovation trifft Geschmack". Koch beschrieb den gemeinsamen Plan eines hochwertigen, fest installierten Raumes mit Gastroküche und kleinem Gastraum für die Wintermonate und strich heraus, dass man frische Zubereitung und saisonale Angebote, aber keinen Alkoholausschank plane. Mit dem Tourismusbüro wolle man gerne kooperieren und auf Wünsche von privaten Kunden wie Vereinen eingehen – Standort ihrer Wahl sei am besten der Bereich des Dorfplatzes.