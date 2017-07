Bad Herrenalb Neuer Name: Tourismusgemeinschaft Albtal Plus

Der Geschäftsbericht 2016 lese sich positiv: Ein weiteres erfolgreiches Tourismusjahr liege hinter den Albtal-Kommunen. Steigende Übernachtungszahlen – plus 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit leicht über dem Niveau des Nordschwarzwalds (plus 2,2 Prozent) sowie des Schwarzwalds insgesamt (plus 1,9 Prozent) – seien registriert worden. Eine beachtliche Zahl an Tagesgästen nehmen die Angebote im Albtal wahr. Dazu trage vor allem die Weiterentwicklung der Angebote im Tal bei.

Hierzu, so Vorsitzender Johannes Arnold, zähle er vor allem die Projekte, die Albtal Plus als Gemeinschaft auf den Weg bringe, wie das Projekt "Wander.Erlebnis Albtal".

Leuchtturmprojekte, wie der "Albtal.Abenteuer.Track" würden die Aufmerksamkeit auf die Region und ihre vielen Glanzlichter und Geheimtipps ziehen.