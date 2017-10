Bad Herrenalb Neue Interessengemeinschaft für Bad

Die Satzung sieht auch vor, dass man mit Arbeitseinsätzen den Betrieb des Freibads tatkräftig unterstützt, um die laufenden Kosten zu senken.

Die neue IG soll ihren Sitz bei Familie Sebastian Graubner und Lucie Moormann in der Schwimmbadstraße 26 in Bad Herrenalb haben. Die Gründungsversammlung ist am 16. November ab 19.30 Uhr im ersten Obergeschoss des Restaurants Klosterscheuer.

Auf dieser Versammlung darf man der IG beitreten und dann den Vorstand wählen.

Rund

300 Unterschriften wurden für den Erhalt des Freibades in Bad Herrenalb gesammelt.

ZAHL DES TAGES