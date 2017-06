"Mr. Luther and more" ist der Titel des Cross-over-Jazzkonzerts am Sonntag, 25. Juni, ab 17 Uhr in der evangelischen Klosterkirche in Bad Herrenalb. Peter Dußling, Saxofon, und Stefan Lenz, Orgel, spielen eigene Arrangements bekannter Luther-Lieder und zum Beispiel Bearbeitungen von Werken von Händel, Hancock sowie Rimski-Korsakow. Das Duo hat mehrere CDs produziert. Eintrittskarten zum Preis von acht Euro – ermäßigt fünf Euro; auch für Tageskarten- (25. Juni) und Dauerkartenbesitzer der Gartenschau – sind an der Abendkasse ab 16.30 Uhr erhältlich. Foto: Veranstalter