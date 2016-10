Bad Herrenalb Morgen heißt es Kreuzchen machen

Bad Herrenalb. In den Wahllokalen stehen die Urnen von 8 bis 18 Uhr für die Stimmabgabe bereit. Genauer: in der Kernstadt im Kurhaus, in Bernbach und Neusatz jeweils im Rathaus und in Rotensol in der Remise.

Wie Hauptamtsleiter Johannes Kopp auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, sind rund 50 Wahlhelfer im Einsatz.

Gestern Mittag zählte man im Rathaus 1018 Anträge auf Briefwahl und 6288 Wahlberechtigte. Das Ergebnis wird am Sonntagabend im Kurhaus verkündet.