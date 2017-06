Bad Herrenalb Molière mit schwäbischem Humor

Argans Frau (Sonya Pfannschmidt) ist mit Hilfe eines Notars (Otmar Bumb) hinter seinem Geld her. Sie ist die zweite Ehefrau Argans und will das zu erwartende Erbe nicht mit den Töchtern aus erster Ehe (Eva-Maria Weiß und Theresa Lienen) teilen.

Dienstmädchen durchschaut alle

Das Dienstmädchen (Sabrina Samer) durchschaut alle und stichelt in alle Richtungen. Sie verliert jede Zurückhaltung, als Argan seine Tochter Angélique mit einem angehenden Arzt (Dion Wilde) verheiraten will, ohne auf die Wünsche seiner Tochter einzugehen. Denn die hat bereits einen Liebhaber (Ludwig Nagy). Argan ist beseelt von der Idee, einen Arzt zum Schwiegersohn zu bekommen.

Der Wunschkandidat hält im Schlepptau seines Vaters (Walter Wolf) um die Hand von Angélique an. Der Heiratsantrag wird zur Posse. Angélique zu ihrem Vater: "Mein erster Eindruck von ihm hat mich nicht gefangen genommen!" Der Vater zu Angélique: "Für Gefangenschaft ist in der Ehe noch genug Zeit." Dann droht er, sie ins Kloster zu stecken. Nicht einmal Jean-Baptiste Molière (Christian Romoser) bringt ihn zur Vernunft. Mit einer List entlarvt das Dienstmädchen die niederen Absichten der Ärzte. Als es ihr auch noch gelingt die Niedertracht der Frau an Argans Seite aufzudecken, nimmt die Geschichte ein gutes Ende.

Tosenden Beifall gab es am Schluss des Stücks. Besonders viel beklatscht wurden die Leistungen von Martin Menne, Sabrina Samer und Sonya Pfannschmidt. Als Bodo Kälber vier Schauspieler hervorhob, die zum ersten Mal auf der Bühne standen – darunter Tim Rohrer vom Team der Gartenschau – gab es für sie Sonderapplaus.

"Der eingebildete Kranke" ist am 16., 17., 22., 23., 30. Juni und 1. Juli jeweils um 20.30 Uhr auf der Sparkassen-Bühne zu sehen. Das Theaterstück ist Teil des Gartenschauprogramms und deshalb im Gartenschau-Ticket enthalten. Platzreservierungen sind in der Touristik Bad Herrenalb gegen eine Gebühr möglich, außerdem unter www.sommernachtstheater2017.de oder www.reservix.de.