Bad Herrenalb Mittwochs kann man trainieren

Ab 13.30 Uhr finden die Bambini- und Schülerläufe statt. Der Fünf-Kilometer-Freizeit- sowie der Firmenlauf starten um 15 Uhr. Pünktlich um 16 Uhr fällt der Startschuss für die Zehn-Kilometer-Strecke.

Start an Falkensteinschule

Als eine von insgesamt sieben Laufveranstaltungen ist die Bad Herrenalber Strecke seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Alb-Nagold-Enz-Cups. Nach dem Hermann-Hesse-Lauf in Calw und dem Parcelsuslauf in Bad Liebenzell sowie dem Thermenlauf in Bad Wildbad ist der Bad Herrenalber Lauf der vierte dieser Serie sein. Es folgen dann der Holger-Nothacker-Gedächtnislauf in Oberkollbach, der Urschellauf in Nagold sowie der Waldenserlauf in Neuhengstett.