Bad Herrenalb Mitglieder blicken auf 50 Jahre zurück

Bad Herrenalb-Neusatz. 15 Jahre lang hatte der Sunshine-Chor sein zweitägiges Herbstfest in der Bronnenwiesenhalle gefeiert und dabei eine Menge Gäste erfreut. Am vergangenen Sonntag gab es jedoch nur eine abgespeckte Version in Form einer Herbst-Hocketse auf dem Sunshine-Plätzle hinter der Halle. Diese wurde von schönem Herbstwetter begleitet und war sehr gut besucht.

Konzerte und Erlebniswanderung

Mit Zwiebelkuchen und neuem Wein sowie weiteren herbstlichen Schmankerln ließen sich die Gäste gerne verwöhnen. Zum Festauftakt begleitete der Sunshine-Chor auch den sonntäglichen Gottesdienst.