Bad Herrenalb Mehr als 90 000 Tageskarten verkauft

Es wurde von der Verwaltung darauf hingewiesen, dass mittlerweile fast alle Schlussrechnungen vorliegen. Und sich die Zahlen wohl nur noch geringfügig ändern würden.

Wie zu erfahren war, wurden aktuell mehr als 6600 Dauerkarten verkauft und über 90 000 Tageskarten. Es habe Veranstaltungen mit bis zu 2500 Besuchern gegeben sowie an die 100 Führungen. Pro Tag zähle man 20 Busse.

Die Beratung über Maßnahmen der Umwandlung der Ausstellung in eine dauerhafte Nutzung erfolgt am Donnerstag, 20. Juli, im Gartenschau-Ausschuss und am Freitag, 28. Juli, in der Gemeinderatssitzung.