Bad Herrenalb Mehr als 130 000 Tageskarten verkauft

Für Zahlen war Gartenschau-Geschäftsführerin Sabine Zenker zuständig. Beim Kartenverkauf liege man über den Erwartungen: von veranschlagt 2500 Dauerkarten sind bereits mehr als 6600 verkauft. Von veranschlagt 150 000 Tageskarten sind bereits zur Halbzeit mehr als 130 000 verkauft. Mehr als 180 000 Besucher waren demzufolge schon vor Ort. Sie stammen aus allen Bundesländern sowie aus Frankreich und der Schweiz. Die Übernachtungszahlen seien gut, aber nicht optimal, da es aktuell in der Stadt selbst an Angeboten mangle. Die Zahlen des Eigenbetriebs Gartenschau, so Zenker, hielten sich im Rahmen der Voranschläge, die zehn Millionen Euro hohe Baunettosumme für das Gesamtprojekt würden voraussichtlich unterschritten.

Flexibel nachjustiert wurde seit Eröffnung der Schau nach ihren Aussagen mit einer zusätzlichen Kasse am Bahnhof, Wechselautomaten an den Parkplätzen, beim Wegeausbau sowie im Bereich Gastronomie.

Gerhard Hugenschmidt, Vorsitzender vom planenden Büro bwgrün, lobte eine rundum gelungene Gartenschau und ließ die Mitarbeiter sprechen: Tim Rohrer, zuständig für Ausstellung und Betrieb, schilderte die wetterbedingten Einstiegsschwierigkeiten. Ihn freute vor allem das Engagement der Helferteams. Seine Kollegin Alexandra Beck sprach über die diversen vielfältigen Marketingmaßnahmen. Nina Schäfer, zuständig für Veranstaltungen, beschrieb den bisher großen Erfolg.

