Bad Herrenalb Medley zum Abschluss

Gionfriddo stellte sich mit "E lucevan e stelle" aus der Oper "Tosca" von Giacomo Puccini vor und Post debütierte mit dem wunderbaren "Una furtive lacrima" aus der Oper "L’elisir d’amore" von Gaetano Donizetti.

Abwechselnd sangen die Tenöre mit ganz unterschiedlichen Stimmfärbungen weitere Opernarien von Weltklasse. So auch die Bravourarie "Nessun dorma" aus der Oper "Turandot" von Puccini, gesungen von Rosin.

Es wird mitgeklatscht

Den Heldentenor gab Gionfriddo in der "Gralserzählung" aus der Oper "Lohengrin" von Richard Wagner. Weitere Arien aus Opern von Georges Bizet, Puccini, Verdi und Charles Gounod bereicherten das üppige Programm. Zum Abschluss des ersten Teils stimmten alle drei Tenöre gemeinsam das berühmte Champagnerlied aus der Oper "La Traviata" von Verdi in einer ganz speziellen Interpretation an – und alle klatschten im Takt mit. Die Sänger wurden mit viel Applaus in die Pause entlassen.

Der zweite Teil des Konzerts war der leichten Muse gewidmet. Zu hören waren Operetten von Johann Strauß, Franz Lehár, Emmerich Kálmán und Karl Millöcker. Auch das Kunstlied "Granada" von Agustin Lara, gesungen von Rosin, gefiel dem Publikum bestens. Zum krönenden Abschluss erklang ein Medley aus dem "Chianti Lied", "O sole mio" und "Funiculi funicula", gesungen von allen drei Tenören. Die Künstler freuten sich über viel Applaus.