Bad Herrenalb Mai wundert sich über Interpretation

Bad Herrenalb. Im Fokus steht ein Brief an die Bürgerinitiative Landkreiswechsel, geschrieben Anfang März 2014.

Das Schreiben, das unserer Zeitung mittlerweile vorliegt, wurde vom Rathauschef verfasst. Unter anderem teilt Mai mit: Er habe von einigen sehr engagierten Bürgern einen offenen Brief in Sachen Landkreiswechsel erhalten. Um ein Meinungsbild zu bekommen, habe er das Thema am 26. Februar im Gemeinderat beraten lassen. Nach intensiver Diskussion seien sich die Mitglieder des Gremiums grundsätzlich einig gewesen, "dass die Stadt Bad Herrenalb aufgrund der geografischen Lage und der wirtschaftlichen Verflechtungen in den Großraum Karlsruhe hinein, eindeutig dem Landkreis Karlsruhe zugeordnet gehört".

Jedoch habe auch darüber Einigkeit geherrscht, dass für einen Wechsel der Zeitpunkt denkbar ungünstig sei. Zunächst sollten die anstehenden Wahlen (Europa-, Kreis-, Gemeinderats- und Ortschaftsratswahlen) abgeschlossen "sowie die geplanten Großprojekte wie Stadtkernsanierung, Gartenschau und Bäderlandschaft erledigt oder zumindest angefangen sein". Deshalb sehe der Gemeinderat momentan keinen Bedarf für eine öffentliche Aussprache. Mai teilte weiter mit: Am Ende einer möglichen Diskussion sollten die Bad Herrenalber im Rahmen eines Bürgerentscheids über einen Landkreiswechsel entscheiden.