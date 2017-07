Bad Herrenalb Letzter Jahrgang feiert Abschluss

Hauptamtsleiter Johannes Kopp brachte die Wünsche von Bürgermeister Norbert Mai und der Stadt Bad Herrenalb, der Dobler Bürgermeister Christoph Schaack – vier der 16 Abschlussschüler stammen aus Dobel – erinnerte an Grundtugenden wie Freundlichkeit und Ehrlichkeit, die die Jugendlichen beherzigen sollten und wünschte ihnen Zeit für eine gute Berufswahl. Nach einer erstaunlichen Rede von Schülerin Cemile Cebeci, die sie damit begann, dass "wir am Ziel sind und die Lehrer am Ende!" und in deren Verlauf sie gekonnt Gegensätze spielen ließ, überreichten Schulleiterin Fischer und Klassenlehrerin Monika Drulea die Zeugnisse und Preise.

Den zweiten Teil des Abends bestritten die Neuntklässler selbst. Mit fotografischen und filmischen Rück­blicken aus fünf gemeinsamen Schuljahren, passend untermalt vom Musiktitel "Au revoir" (französisch für "auf Wiedersehen"), mit Schülerleben-Sketches und einem Cup-Song. Am Ende gab es Blumen für das Lehrerkollegium, für ehemalige Lehrkräfte und auch für Sekretärin Gerda Weiß und Hausmeister Werner Waidner. Und dann läutete Schüler-Moderator Fabian Dunsch unkompliziert den letzten Teil der Veranstaltung ein: "Das Buffet ist eröffnet, Sie können zugreifen!"

Ihren Hauptschulabschluss haben geschafft: Márk Balázs, Alex Balzer, Cemile Cebeci, Fabian Dunsch, Norman Halboth, Luca Hammerschmidt, Jean Hernandez Gonzalez, David Ihli, Christoph Kettschau, Philipp Kull, Shelley Leube, Indira Mujanovic, Ajn­i­sha Rustemi, Elif Sahin, Nico Schock und Ecem Yildirim. Preise gab es für Márk Bálazs für die beste Matheprüfung sowie für Fabian Dunsch für die beste Deutsch- und die beste Projektprüfung. Er erhielt zudem den Preis der Stadt Bad Herrenalb für die beste Gesamtleistung. Zwei Schüler beginnen eine Berufsausbildung, einer hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden. Alle übrigen werden eine weiterführende zweijährige Berufsfachschule besuchen.