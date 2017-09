Bad Herrenalb Leckereien sowie Dekorationen

Bad Herrenalb. Wenn die Natur rund um Bad Herrenalb in leuchtend bunten Farben schillert, läutet der alljährliche Herbstmarkt die nachsommerliche Jahreszeit in der Kurstadt an der Alb ein. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Sonntag, 1. Oktober, von 11 bis 18 Uhr im und vor dem Kurhaus Bad Herrenalb statt.