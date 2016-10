Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Welche Folgen hat Bürgerentscheid?

Bürgermeister Norbert Mai sprach von einem sehr großen Medieninteresse. Und viele Bad Herrenalber hätten sich per E-Mail gemeldet. Bürger von den Höhenorten wollten das Ergebnis so nicht akzeptieren.

"Ich hätte mir ein viel deutlicheres Votum gewünscht" , so der Rathauschef. Kommunalpolitisch gesehen handle es sich um kein gutes Ergebnis. In einer der nächsten Sitzungen werde dem Gemeinderat das Antragsschreiben für einen Landkreiswechsel vorgelegt, das Innenminister Thomas Strobl direkt zugeschickt werden soll. Man bitte dann um eine zeitnahe Entscheidung, sagte Mai. Er hoffe, dass trotz alledem jetzt wieder die Gartenschau 2017 im Rampenlicht stehe. Die Kräfte müssten gebündelt werden.

Thomas Blenke, seit 2001 Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Calw, bezeichnete die Beteiligung von 58,9 Prozent als ein erfreuliches Signal. In der Sache bedauere er die Entscheidung "und die Knappheit". Blenke ist der festen Überzeugung, dass das Ergebnis für Bad Herrenalb nicht von Vorteil ist. Die Stadt sei ein fester Bestandteil des Landkreises Calw und hier gut aufgehoben. Es handle sich um eine Kommune von Bedeutung – "in Karlsruhe unter ferner liefen".

Wegen der Argumente der Bürgerinitiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" hätte es keinen Landkreiswechsel geben müssen, bemerkt Blenke.

Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion meinte, er könne nur sagen, was er auch vor dem Bürgerentscheid mitgeteilt habe: Die Stadt müsse einen Antrag an die Landesregierung stellen. Dann gelte es zu prüfen, ob ein Gesetzentwurf vorgelegt wird. Dabei gehe es auch um die Folgewirkungen.

Viele Dinge müssten beachtet werden, stellte Blenke erneut fest. Es werde eine gründliche Prüfung erfolgen. Zudem seien Regierung und Landtag nicht verpflichtet, ein Gesetz zu machen. Ein Landkreiswechsel habe Auswirkungen aufs gesamte Landesgefüge. Im aktuellen Koalitionsvertrag stehe, dass Gebietsänderungen nicht geplant seien.

Öffentliches Wohl

Bekanntlich hatte die Pressestelle des Innenministeriums Baden-Württemberg schon gegenüber unserer Zeitung mitgeteilt, dass ein möglicher Landkreiswechsel im Paragraf sieben (Gebietsänderungen) der Landkreisordnung geregelt sei. Hier heißt es unter anderem: Die Grenzen des Landkreises können aus Gründen des öffentlichen Wohls geändert werden. Die Änderung der Grenzen eines Landkreises infolge Eingliederung oder Ausgliederung von Gemeinden und gemeindefreien Grundstücken bedürfen eines Gesetzes.

Nicht auseinanderdriften

In den Höhenorten Rotensol und Neusatz möchte die Mehrheit nicht zum Landkreis Karlsruhe wechseln. Rotensols Ortsvorsteher Hermann Schneider sagte, das Ergebnis richte sich nicht gegen Bad Herrenalb. Man brauche jetzt keine weiteren Diskussionen. Die Stadt müsse unbedingt sich selbst voranbringen, bislang sei man auf einem guten Weg gewesen. Es gelte, das Abstimmungsergebnis so hinzunehmen. Er sei weder enttäuscht noch euphorisch, so Schneider. Einen Mehrwert bei einem Wechsel könne er allerdings nicht erkennen.

Der Neusatzer Ortsvorsteher Dietmar Bathelt zeigte sich "so überrascht wie der Bürgermeister". Er habe im Vorfeld des Bürgerentscheids einen anderen Eindruck übermittelt bekommen. Er hätte sich am Sonntagabend ein eindeutiges Ja oder Nein gewünscht, so Bathelt. Er hoffe, dass kein Keil zwischen den Höhenorten und der Kernstadt getrieben werde. Man dürfe keinesfalls auseinanderdriften.

Schlechte Zeiten

Der Bernbacher Ortsvorsteher Klaus Lienen meinte, als Privatmann sehe er bei einem Wechsel eher schlechtere Zeiten auf die Stadt zukommen. Es sei schwierig, das Ergebnis vernünftig zu kommentieren. Wenn sie hätten wählen dürfen, hätten die Bernbacher wohl für den Landkreis Rastatt gestimmt. Wie nach dem Brexit-Votum würden manche Bad Herrenalber sicherlich erst noch merken, was sie überhaupt "getan haben". Leinen befürchtet, dass man "lange in der Luft" hängen könnte.

Neutrales Verhalten

Landrat Christoph Schnaudigel nahm gestern folgendermaßen Stellung zum Ergebnis des Bad Herrenalber Bürgerentscheides: "Ich nehme das Ergebnis zur Kenntnis. Jetzt ist das Land am Zug. So lange wird sich der Landkreis Karlsruhe neutral verhalten, wie er das schon im Vorfeld getan hat. Ich möchte aber vor überzogenen Erwartungen warnen und dass manche Argumente, die von den Befürwortern eines Landkreiswechsels ins Feld geführt werden, Erwartungen wecken, die von einem Wechsel möglicherweise nicht eingelöst werden können." Schulbesuche oder Krankenhausbesuche seien beispielsweise auch über Kreisgrenzen hinweg möglich. Schon heute werde vom Tourismus über den ÖPNV bis hin zur künftigen Kooperation beim Breitbandausbau zusammengearbeitet – ganz unabhängig von Kreisgrenzen, stellte Schnaudigel fest. "Bei einer zunehmend digitalen Verwaltung werden Verwaltungsgrenzen zudem an Bedeutung verlieren. Die Chancen eines Wechsels kann ich nicht beurteilen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das Land keine isolierte Entscheidung für Herrenalb treffen wird, sondern – wenn überhaupt – auch auf die Diskussionen in anderen Landesteilen eingehen wird."

Video vom Bürgerentscheid: