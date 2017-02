Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Keine Liebeserklärung

Um sich ein umfassendes Bild machen zu können, hat das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration nun bis spätestens 28. Februar die Landratsämter in Calw und Karlsruhe sowie die Stadt Bad Herrenalb um eine Rückmeldung in Sachen möglicher Landkreiswechsel gebeten.

Nebenbei: Eine vierköpfige Delegation der CDU-Landtagsfraktion schaute voriges Jahr in Bad Herrenalb vorbei, um sich zu erkundigen. Die FDP teilte mit, man wolle von der Landesregierung über die Folgen eines möglichen Wechsels genau informiert werden. Grüne, SPD und AfD melden sich bislang noch nicht im Rathaus der Kurstadt.

Im Falle eines Beitritts würden 2,9 Millionen Euro an Sozialleistungen an die Bürger fließen

Der Kreistag des Kreises Karlsruhe reagierte am schnellsten. Er segnete jüngst die von der Verwaltung erstellte Stellungnahme ab. Dort ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Beitritt der Stadt im Albtal für den Landkreis Karlsruhe (32 Städte und Gemeinden) durchaus bedenkliche Auswirkungen hat: organisatorisch, personell und insbesondere auch finanziell. Deshalb bestünden mit Blick auf die Konsequenzen zumindest Zweifel, ob Gründe des öffentlichen Wohls angenommen werden können, die für einen Landkreiswechsel sprechen. Eine erwiderte Liebeserklärung sieht anders aus.

Hier ein nachvollziehbarer Grund der Zurückhaltung: Unter Zugrundelegung der gleichen Standards sowie der durchschnittlichen Sozialstruktur des Landkreises Karlsruhe würden im Falle eines Beitritts 2,9 Millionen Euro an Sozialleistungen an die Bad Herrenalber Bürger fließen. Ausgehend vom derzeitigen Satz müsste die Stadt aber nur 2,6 Millionen Euro an Kreisumlage bezahlen. Das Landratsamt Calw stimmte sich mittlerweile mit dem Ministerium ab. Ein Aufschub wurde gewährt. Der Entwurf der Stellungnahme soll nämlich dem Kreistag erst in seiner nächsten regulären Sitzung am 20. März zum Beschluss vorgelegt werden.

Eine separate Zusammenkunft gibt es also nicht. Es wird aber schon mal mitgeteilt, dass man sich auch weiterhin für den Verbleib der Stadt Bad Herrenalb ausspricht. Davon war auszugehen, hatte doch der Calwer Kreistag diese Auffassung bereits mit seiner im Oktober vorigen Jahres einstimmig verabschiedeten "Bad Herrenalber Erklärung" ganz deutlich gemacht. Der Landkreis soll weiterhin 25 Städte und Gemeinden umfassen.

Bürgermeister Mai erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass die Stadtverwaltung derzeit eine Stellungnahme verfasse. "Die Stadträte beraten darüber." Das Schreiben werde selbstverständlich fristgerecht losgeschickt.

Thomas Blenke ist seit 2001 Landtagsabgeordneter des Wahlkreises Calw, stellvertretender Vorsitzender und innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Immer wieder machte er deutlich, dass Regierung und Landtag nicht verpflichtet seien, ein Gesetz zu machen. Die Anliegen der Bürgerinitiative bezögen sich rein auf Bad Herrenalb, man müsse aber das Ganze sehen. Ein Landkreiswechsel habe Auswirkungen aufs gesamte Landesgefüge. Im aktuellen Koalitionsvertrag steht im Übrigen, dass Gebietsänderungen nicht geplant sind.

Sympathisanten eines Landkreiswechsels in anderen Kommunen werden somit weniger euphorisch das Bad Herrenalber Prozedere verfolgen. So zum Beispiel in Horb, wo es Stimmen gibt, sich vom Kreis Freudenstadt abzuwenden. Weiterer Wermutstropfen: Gleich nach der Entscheidung im Albtal forderte Landkreistagspräsident Jo­achim Walter (CDU) das Land auf, den Bürgerentscheid nicht umzusetzen, denn: "Wir sind alle fest der Überzeugung, dass die Kreisstrukturen, so wie sie sind, gut sind."