Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Info-Veranstaltung vor Bürgerentscheid

Wie Bürgermeister Norbert Mai in einer Gemeinderatssitzung im vorigen Monat sagte, sei der Ablauf der Veranstaltung mit der Bürgerinitiative (BI) "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" abgestimmt worden. Er bemerkte zudem, dass der Karlsruher Landrat Christoph Schnaudigel nicht kommen werde. Handle es sich doch um ein Thema der Bad Herrenalber.

Flyer der Stadt und der BI wurden bereits am 29. September in der ganzen Stadt verteilt.

Die Infoveranstaltung am Mittwoch läuft laut Hauptamtsleiter Johannes Kopp folgendermaßen ab: Zuerst nimmt Rathauschef Mai die Begrüßung vor. Er leitet auch ins Thema ein. Moderator des Abends ist Adalbert Bangha. Er unterrichtet an der Verwaltungsschule in Karlsruhe und war früher Bürgermeister in Ölbronn-Dürrn (Enzkreis).