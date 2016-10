Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Hoteliers befürchten Super-GAU

Die Vorbereitungen für die kleine Gartenschau im nächsten Jahr laufen in Bad Herrenalb auf Hochtouren. Aus touristischer Sicht ist diese Gartenschau für Bad Herrenalb eine perfekte Steilvorlage. "Eine solche Schau kann eine echte Aufbruchstimmung in einer Stadt erzeugen", sagt Rolf Berlin, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, und verweist auf das Beispiel der Stadt Nagold, die 2012 eine große Gartenschau ausgerichtet hat. "Und so eine Chance hat Bad Herrenalb nun auch."

Doch diese Chance gefährde man mit der aktuellen Diskussion um einen möglichen Landkreiswechsel der Stadt von Calw in Richtung Karlsruhe. "Diese unsägliche Debatte schadet diesem zarten Pflänzchen ungemein. Jeder, der ein Herz für Bad Herrenalb hat, sollte alles dafür tun, dass die Stadt die Chance nutzt, die sich ihr mit dieser Gartenschau bietet", meint der Kreischef, der davon überzeugt ist, dass ein Landkreiswechsel für den Tourismus und seine Branche ein Super-GAU wäre.

Denn für die Branche gibt es derzeit keinen Grund, sich über die Entwicklung beim Tourismus zu beklagen, das bestätigt auch Karl Schwemmle, Hotelier aus Bad Herrenalb-Rotensol. "Wir sind da auf einem guten Weg, die Tourismus GmbH im Kreis Calw schiebt viel an und bündelt die Kräfte", ist er sich mit Rolf Berlin einig. Und auch der Austausch mit den Ansprechpartnern im Landratsamt Calw klappe "hervorragend". Gebe es Probleme, dann seien die in jedem Fall nicht auf das Calwer Landratsamt zurückzuführen. Man habe dahin beste Verbindungen. "Die verstehen uns einfach", sagt Schwemmle, für den es ein großes Plus ist, dass man über die Calwer Tourismus GmbH bei den Kunden als eine hochattraktive Schwarzwald-Destination wahrgenommen werde.