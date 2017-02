Bad Herrenalb Landkreis-Wechsel: Emotionen sind nicht zu unterschätzen

Weiter heißt es: "Dazu zählen beispielsweise auch der Aspekt der Bürgernähe zu übergeordneten Verwaltungen und damit einhergehend auch die Erreichbarkeit dieser Einrichtungen. Gleiches gilt für die kulturellen Angebote der Kreisstadt Calw und noch extremer im Bereich Nagold. Diese werden bei uns nicht beworben, weil sie nicht in vernünftigem Zeitrahmen erreichbar sind."

Im Kern seien es die räumlichen Verflechtungen, die für die Menschen insgesamt immer bedeutsamer würden. Sei es durch die Arbeit, Versorgung, Freizeit und so weiter. "Die große Zahl der Berufsauspendler in Bad Herrenalb stützt zudem das Gefühl der räumlichen Zusammengehörigkeit mit Karlsruhe." Von daher sei es nachvollziehbar, dass der Wunsch nach Umkreisung im Bürgerentscheid erfolgreich gewesen sei.

Bestehender Mangel

"Die Stadt Bad Herrenalb geht daher davon aus, dass die ökonomische und soziale Orientierung der Bewohner der Stadt mehrheitlich in den Norden und Westen – nach Karlsruhe und in den Landkreis Karlsruhe – gerichtet ist. Für die Mehrheit der Bewohner der Stadt Herrenalb behebt daher eine Umkreisung in den Landkreis Karlsruhe einen bisher bestehenden Mangel. Sie ist deshalb aus unserer Sicht durch das öffentliche Wohl gerechtfertigt", steht zudem in der Stellungnahme.

Die Stadt sei sich dabei bewusst, dass jetzt in der anstehenden Debatte der Umsetzung dieses Bürgerbegehrens und der Entscheidung des Landtages quantitative Angaben zu Verflechtungen wichtiger würden. Gleichwohl seien derartige Daten, etwa räumliche Zugehörigkeitsgefühle auf der regionalen Ebene, Freizeit- oder Versorgungsverflechtungen, der amtlichen Statistik nicht zu entnehmen. Auf privatwirtschaftlich erhobene Daten, etwa die Kundenverflechtungen im Rahmen von Marktanalysen, könne nicht zurückgegriffen werden, da es sich, wenn diese vorlägen, um Betriebsgeheimnisse handle. Die Tatsache, dass auch der nationale Zensus von einer Vollerhebung auf eine Stichprobe umgestellt worden sei, schränke eine verlässliche Aussage zu Fakten stark ein.

Datensätze erheben

"Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diese Datensätze im Bedarfsfall erhoben werden müssen. Dies durchzuführen, übersteigt jedoch die Möglichkeit einer Stadt wie Bad Herrenalb. Auch ist ein Gebiet zu untersuchen, das weit über den Zuständigkeitsraum der Stadt Bad Herrenalb hinausreicht", wird außerdem mitgeteilt. "Es ist nach unserer Einschätzung Aufgabe der Landesregierung, unter Rückgriff auf die Ressourcen der Landesverwaltung diese Daten zu erheben und dem Landtag damit eine quantitative Entscheidungsgrundlage zu geben." All dies sei eine anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe, an der sich die Stadt selbstverständlich fachlich beteiligen werde. Man sei daher bereit, an der Vorbereitung, Umsetzung und Auswertung der Datenerhebungen mitzuwirken.