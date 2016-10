Bad Herrenalb Kurhauspächter nehmen Abschied

An zwei großen runden Tischen hatten ehemalige Auszubildende Platz genommen. Etwa 40 gingen bei Familie Struhak in die Lehre. Vivian Betschner war eine von ihnen. Sie verriet unserer Zeitung: "An Orte, an denen man glücklich war, kehrt man gerne zurück. Ich bin dankbar für diesen wertvollen Lebensabschnitt, die qualifizierte Ausbildung und das Vertrauen, das man von Anfang an in mich gesetzt hat." Andere im Saal erinnerten sich an Feste, die sie im Kurhaus feierten.

Für Branko Struhak war ein Höhepunkt in seiner 40-jährigen Berufstätigkeit das Zehn-Gänge-Menü zum Jahrtausendwechsel. Sein Küchenteam gab alles. "Ein Koch sagte, er habe keine Kraft mehr, um einen Suppenlöffel zu halten", erinnerte sich Struhak. Etwa 400 Hochzeitsgesellschaften feierten in 18 Jahren im Kurhaus. Dabei hielt Margot Hihn-Struhak die Fäden in der Hand. Dieses Geschäftsfeld hielt den Betrieb über Wasser, denn durch monatelange Gartenschau-Baustellen rund ums Kurhaus brach der Restaurantbetrieb zuletzt völlig zusammen.

Staatssekretär Fuchtel sagte: "Margot und Branko waren ein Glücksfall für Bad Herrenalb." Er betonte, dass deren Engagement als Naturpark-Wirte auch in der Region wirkte. Dazu muss man wissen, dass Naturpark-Wirte den größten Teil ihrer Zutaten von regionalen Erzeugern beziehen.

Ans Rednerpult trat auch Rolf Berlin, Dehoga-Vorsitzender der Kreisstelle Calw. Er erklärte, dass es nicht einfach sei, einen Kurhausbetrieb zu führen. Bei Sonnenschein oder großen Veranstaltungen müsse man den Betrieb hochfahren, in anderen Fällen stark drosseln. "Viele werden sich erinnern und sagen: ›Mensch, beim Branko war es einfach schön.‹"

Was Branko Struhak und seine Frau in Zukunft machen werden, steht noch nicht fest. "Wir nehmen uns erst mal eine Zeit der Ruhe, der Besinnung und des Kraftschöpfens", sagte Margot Hihn-Struhak. Von ihrem Mann war zu erfahren, dass er mehrere Angebote habe. Zudem liebäugle er mit einem Entwicklungsprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums. Wie es mit dem Kurhaus weitergeht, ist offen.

Bewirtete Veranstaltungen werden in der nächsten Zeit mit Cateringbetrieben über die Bühne gehen. Für die Saison zwischen Weihnachten und Dreikönig gibt es noch keine Lösung.