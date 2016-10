Bad Herrenalb Kreisumlage sinkt drastisch

Das ist zumindest der Inhalt eines einstimmigen Beschlusses des Verwaltungsausschusses des Kreistags, den Landrat Helmut Riegger im Zuge einer Sitzung des Kreistags in Bad Herrenalb bekannt gab. Der Kreistag muss dem Beschluss aber noch in seiner nächsten Sitzung am 24. Oktober zustimmen.

Hintergrund der Entscheidung ist die Entwicklung auf dem Flüchtlingssektor. Als der Haushalt 2016 beraten und beschlossen wurde, stand er ganz im Zeichen der Flüchtlingszahlen. Damals kamen 400 Flüchtlinge im Monat an, die untergebracht werden mussten. Massive Kosten standen für den Landkreis im Raum. Das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen sind es nur noch 40 Flüchtlinge im Monat, die in den Kreis kommen. Das hat dazu geführt, dass sich der laufende Kreishaushalt bestens entwickelt und die Möglichkeit besteht, die Kreisgemeinden bei der Zahlung der Kreisumlage noch im laufenden Jahr massiv zu entlasten.

Das geschieht nun durch die Absenkung der Kreisumlage, die zur Konsequenz hat, dass das Kreisumlageaufkommen um 4,5 Millionen Euro sinkt. Darüber hinaus kann die Kreditaufnahme um mehr als drei Millionen Euro auf rund 13,8 Millionen Euro gesenkt werden.