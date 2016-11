In Bad Herrenalb heißt es abwarten, wie in Stuttgart mit dem Antrag auf ein Gesetz umgegangen wird, das den Wechsel von Bad Herrenalb vom Kreis Calw in den Landkreis Karlsruhe ermöglichen soll. Eine Delegation der CDU-Landtagsfraktion informierte sich jetzt in der Kurstadt. Wobei die unterschiedlichsten Sichtweisen zu Tage traten. So sprach Stadtrat Michael Theis trotz des knappen Ja beim Bürgerentscheid von einer Grundstimmung pro Calw. Das sorgte freilich bei den Vertretern der Initiative "Sag Ja zum Landkreis Karlsruhe" für heftiges Kopfschütteln. Ob nun eine Gesetzesinitiative zustande kommt oder nicht: Thomas Blenke, Abgeordneter des Kreises Calw und stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, hat sich bereits geoutet. Er stellte klar: Es gebe keinen Liebesentzug. Er unterstütze wie eh und je die Stadt – egal in welchem Kreis.