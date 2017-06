Bad Herrenalb Können und Wissen gefragt

Ziel der Teilnehmer ist es, sich für das Finale – den Bundesentscheid – auf der Internationalen Gartenausstellung 2017 in Berlin zu qualifizieren und damit das Bundesland Baden-Württemberg zu vertreten.

Bereits im Februar bewiesen die Teilnehmer beim Erstentscheid des Berufswettbewerbes, der in diesem Jahr unter dem Motto "Gärtner. Der Zukunft gewachsen. – MEHR als nur ein grüner Daumen" steht, ihr Können und Wissen. An sieben Austragungsorten des Wettbewerbes in Baden-Württemberg gingen insgesamt 500 Auszubildende im Beruf "Gärtner" in Dreierteams an den Start. Die besten Teams qualifizierten sich für den Landesentscheid.

Aufgaben lösen