Bad Herrenalb "Kleinigkeiten haben sich summiert"

Am besten in Bernbach

In Bad Herrenalb erreichte die CDU bei der Briefwahl mit 35,8 Prozent das beste Ergebnis. Für deren Kandidaten Hans-Joachim Fuchtel machten die meisten Wähler im Stadtteil Rotensol (40,3 Prozent) ihr Kreuzchen. Die SPD schnitt in Bernbach (18,7 Prozent) am besten ab, deren Kandidatin Saskia Esken war dort ebenso am erfolgreichsten mit 19,4 Prozent. In dem Höhenort erhielten zudem AfD-Kandidat Uwe Burkart (20,7 Prozent) und seine Partei (19,6 Prozent) die meisten Stimmen.

Grünen-Kandidat Andreas Kubesch glänzt im Wahlbezirk Bad Herrenalb I mit zwölf Prozent. Seine Partei hingehen schnitt mit 11,5 Prozent in Rotensol am besten ab.