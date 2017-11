Bad Herrenalb Kinofilm über das Flüsschen Alb

Drei Jahre Arbeit stecken in dieser 90-minütigen Naturdokumentation über die Landschaft, Tiere, Pflanzen und Menschen an der Alb. Mindestens bis Weihnachten steht der Film "Unsere Alb" auf dem Spielplan des Ettlinger Kinos Kulisse. "Das Interesse ist groß. Wir haben das so nicht erwartet", sagte der Filmemacher im Gespräch mit unserer Zeitung.

Ungewöhnliche Aufnahmen

Naturfilme sind die Leidenschaft von Marco Ruppert. Nach kleineren Projekten war für ihn und seine Frau Katrin die Zeit reif, um etwas Größeres zu schaffen. "Das Gute liegt oft so nah. Kennt man eigentlich das Flüsschen Alb so richtig?" Diese Frage stellten sich die Filmemacher und folgten mit ihrer Kamera dem nördlichsten Fluss des Schwarzwalds ab seiner Quelle in 760 Metern Höhe unterhalb der Teufelsmühle.