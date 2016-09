Bad Herrenalb Kinder finden einen Schatz

18 Ferienkinder kamen am Freitagnachmittag zum Treffpunkt beim Skiheim an der Talwiese. Die erste Überraschung war, dass die Erlebniswanderung durch den Wald diesmal nicht, wie in den Vorjahren, zu Fuß unternommen wurde.

Statt dessen wartete Waldemar Nofer mit dem Planwagen, der von einem MB 800-Truck gezogen wurde, auf die Kinderschar. Über das Weithäusle ging es hinauf bis zum Schweizerkopf.

Entlang der Strecke erzählte Nofer den Kindern allerhand über den Wald und dessen Tiere. Endstation der Shuttle-Tour war der Grillplatz bei der Hirschwinkelhütte.