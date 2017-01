Bad Herrenalb Kennenlernabend für Interessierte

Den Abend moderiert Ruben Frick vom Team der Gartenschau. Grundwissen über den fairen Handel vermittelt Hans-Jörg Hyneck vom Weltladen. Er zeigt dazu auch einen Film. "Das ist sinnvoll, weil wir die Gesprächsfähigkeit zum Thema Fairtrade fördern wollen", erklärte Merkle im Gespräch mit unserer Zeitung.

Um den Besuchern der Gartenschau die Anliegen des fairen Handels näherzubringen, sind neben dem Souvenirshop drei Aktionen geplant. Sie werden am Kennenlernabend von Mitarbeitern der Fairtrade-Gruppe vorgestellt. Dabei geht es um ein Weltrad, eine Pflanzaktion und einen Solarkocher. Auch dafür werden Unterstützer gesucht.

Frick erklärt die Organisation den Souvenirshops. Dabei kommt zur Sprache, dass der Ladendienst in Schichten zu drei oder viereinhalb Stunden eingeteilt ist. Ideal wäre, wenn jeder Helfer eine Schicht pro Woche übernehmen könnte. Aber auch Springer werden gebraucht, die helfen, wenn Not am Mann ist.

Am Kennenlernabend kann man sich bereits in Listen eintragen um eine erste – aber noch unverbindliche – Einteilung der Dienste zu machen. Konkret wird es Anfang April. Dann wird man in die Arbeit im Laden, die Funktion der Kasse und anderes mehr eingewiesen.