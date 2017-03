Bad Herrenalb Jede Menge achtlos weggeworfene Abfälle werden eingesammelt

Bad Herrenalb. Zum Frühlingsbeginn war am Samstag im Kurpark von Bad Herrenalb ein reges Treiben zu beobachten. Die "Fantasie-Garten-Gruppe" der Gartenschau pflanzte die ersten Setzlinge in der Anlage zwischen Posthotel und Kurhaus an der Mündung des Gaisbachs in die Alb. Kaum zehn Meter entfernt sorgten Mitglieder der Angelsportgemeinschaft Ettlingen mit ihrer traditionellen Putzete für einen sauberen Flusslauf der Alb in Bad Herrenalb vom Kurhaus bis zur Schweizer Wiese.