Bad Herrenalb Irische Klänge helfen beim Entschleunigen

Bad Herrenalb. Sabine Zoller, Organisatorin und Moderatorin dieser Konzertreihe, freute sich über die zahlreich erschienenen Konzertbesucher. Sie ließen den Gesang von Aylish Kerrigan, die Harfentöne von Ulrike Neubacher und das Flötenspiel von Ulrich Stahlknecht auf sich wirken. Es war ein Konzert der leisen Töne. Mezzosopranistin Kerrigan, die südirischer Abstammung ist, erklärte, dass Weihnachten in Irland sehr ruhig gefeiert werde. Das hänge auch mit dem Nord-Süd-Konflikt in diesem Land zusammen. Sie erläutert hierzu: "Der Wunsch nach Vergebung von Sünden und Ignoranz, um Jesus würdig zu empfangen, ist der Inhalt des Liedes ›A Athair Dhílis an Aon-Mhic‹. " Sie sang es auf Gälisch und wurde dabei auf der Harfe begleitet.

Viele der im Laufe des Abends vorgetragenen Sing­stücke waren vertonte Gebete. Fast alle waren kurze Lieder mit eingängigem Refrain. Das hänge damit zusammen, dass altirische Musik über Jahrhunderte nur mündlich überliefert wurde. "Manche Lieder sind heute noch nicht niedergeschrieben", erklärte Kerrigan, die auch Musikpädagogin ist und einen Lehrauftrag in China hat.

Harfensoli begeistern Zuhörer