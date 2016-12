Bad Herrenalb Investor für das Best Western Hotel gefunden

Bad Herrenalb (wk). Für das Unternehmen war beim Amtsgericht Tübingen ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt worden. Zum 1. Dezember wurde das Unternehmen nun an einen Investor verkauft, teilte Insolvenzverwalter Axel Kulas auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. "Die Arbeitsplätze bleiben erhalten", fügte er hinzu. Das Hotel mit seinen 150 Zimmern hat knapp 50 Beschäftigte. Der Betriebsrat sei denn auch zufrieden, so Kulas. Der Insolvenzverwalter teilte zudem mit, dass der neue Eigentümer im Frühjahr einiges in die Anlage investieren werde, damit das Hotel zur Landesgartenschau im neuen Glanz erstrahle. Neue Hoteldirektorin ist Erika Kunze. Den Namen des Investors wollte sie gestern noch nicht verraten.