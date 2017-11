Bad Herrenalb "InterSPA" gehört dazu

"Unsere Leistungen und Kreativität schaffen einzigartige, unverwechselbare Freizeiteinrichtungen mit einer Vielzahl von Alleinstellungsmerkmalen", heißt es auf der Homepage der InterSPA Betriebsverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart.

Synonym für Leben

Bäder und Badekulturen spielten seit jeher eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Wasser habe schon immer als Synonym für Leben und Lebensfreude gegolten. An diese Tradition knüpfe die Unternehmensgruppe InterSPA mit dem Bau und Betrieb von einzigartigen kulturellen Badezentren an. "Bäder bringen Urlaubsstimmung und Erholung in den Alltag, ganz ohne Reisestress sowie unabhängig von Wetter und Jahreszeit."