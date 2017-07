Bad Herrenalb Immer mehr starke Frauensetzen eigene Ideen um

Es ist das Zeitalter der Frauen angebrochen, in Wirtschaft, in Gesellschaft und in der Landwirtschaft, so Vees. Ihre Aufforderung an die Gäste: "So viele inspirierende Frauen auf dieser Veranstaltung trifft man so schnell nicht wieder. Nutzen Sie das, tauschen Sie sich aus, nehmen Sie etwas von der Energie solcher Veranstaltungen mit in Ihren Alltag und überlegen Sie, wo Sie etwas für sich verändern, verbessern wollen."

Breite Öffentlichkeit wird angesprochen

Die Projektleiterin Treffpunkt Baden-Württemberg, Silvie Kostic, nutzte die Gelegenheit, die Gartenschau mit ihrer Möglichkeit, eine breite Öffentlichkeit anzusprechen, in den Fokus zu stellen. Sie verwies dabei auch auf die derzeit begleitenden Ausstellungen zum Naturschutz, wie auch der Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg im Kurhaus.