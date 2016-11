Bad Herrenalb Im Posthotel auf Zimmer 39 spukt es

Ihre Gruselgeschichten spannten einen Bogen vom finsteren Mittelalter über das 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart.

Die Erzählung "Nachtbus" hatte Premiere. Eine Frau hetzt nach dem Training im Fitnessstudio in der Dunkelheit auf den letzten Bus. Sie hat Angst. Dann wird sie zur Mörderin. Oft sind unerwartete Wendungen das Besondere an den Geschichten von Susanne Jabs. Ihre Beschreibungen geben den Impuls für Bilder und Gefühle, die sich in den Köpfen der Zuhörer entfalten. Deren Fantasie treibt Blüten. Und am Ende werden sie mit einem Clou überrascht. Aus ihrem Erzählband "Der Löwenwagen", dessen gleichnamige Geschichte mit dem renommierten Walter-Kempowski-Literaturpreis ausgezeichnet wurde, las Jabs die Kurzgeschichte "Das Haus meiner Träume". Darin wünscht sich ein Schuljunge Rache an seiner Familie aus Scham und Zorn über deren Kritik an einer schlechten Note. Am Tag darauf sind alle in Küchenschaben verwandelt. Nur die Mutter entgeht diesem Fluch. Einige Zuhörer waren an Kafkas "Verwandlung" erinnert. Der große Unterschied: Jabs Geschichte war besser erzählt als das große Werk.

Düstere Musik

Zwischen den Geschichten gab es düstere Musik und unheimliche Klänge vom Band. Als die Glocken der Klosterkirche zur Andacht läuteten, war Pause mit Marshmallows in der Form von Geistern und Kürbisgesichtern.

Zuletzt gab es noch "Zombifinger" aus Mürbteig auf Servietten mit Totenkopf und dem Hinweis "Verzehr auf eigene Gefahr!"

Vernissage steht bevor

Doria Hauser, Initiatorin des hiesigen Künstlertreffs, gelingt es, Kunstschaffende und Kunstliebhaber aus Bad Herrenalb in ihren Künstlertreff zu locken. "Was sich da auftut, ist interessant", sagte sie sichtlich erfreut.

Die nächste Ausstellung zeigt Astrofotografie von Stefan Hahne aus Bad Herrenalb-Bernbach samt Lyrik und Collagen von Ellen Hahne. Vernissage ist am Samstag, 12. November, ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.