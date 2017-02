"Nutzungsänderung Hotel am Kurpark" – dieser Punkt wurde bei der jüngsten Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats abgesetzt. Nach dem Erstellen der Sitzungsvorlage (wir berichteten) sei ein neuer Sachstand zu prüfen, teilte Bürgermeister Norbert Mai mit. In einer der nächsten Sitzungen beschäftige man sich wieder mit dem Thema. Dem Vernehmen nach will Investor Huseyin Aydogan jetzt doch das Gebäude kaufen. Wie berichtet, teilte die Evangelische Heimstiftung (EHS) vorigen Monat mit, dass die fest vereinbarte Finanzierungsbestätigung auch nach der dritten Fristverlängerung nicht vorgelegt worden sei. Man sei enttäuscht und werde weiter auf die Suche gehen. Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der EHS, sagte gestern auf Anfrage unserer Zeitung, am Sachstand habe sich nichts geändert. Nach wie vor werde ein Käufer gesucht. Weder wolle man die Stadt unter Druck setzen, noch die Solidität Aydogans infrage stellen. Die EHS bekomme im Übrigen jede Menge Anfragen von Kommunen, die an dem Konzept "Wohnen Plus" Interesse hätten. Foto: Kugel