Bad Herrenalb Hohen Stellenwert unterstrichen

Schriftführer Michael Kern gab einen Überblick über kreisweite Aktivitäten, von der Eisdisco mit rund 300 Teilnehmern über den Jugendsprechertag bis zum Jugendleiterausflug nach Paris. Kassiererin Stefanie Becker erläuterte die Stände von Konten und Kasse. Für 2017 ist ein größerer Betrag für das geplante Jugendzeltlager in Nagold im Juni eingestellt.

Neben Vertretern der Raumschaften gab auch Kreisjugendsprecher Philipp Steeb einen kurzen Abriss über die Aktivitäten wie die Einrichtung einer WhatsApp-Gruppe aller Jugendsprecher.

Unter Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide als Wahlleiter gingen die anschließenden Wahlen zügig vonstatten: Mit großer Mehrheit wurde Michael Kern aus Bad Liebenzell für zwei Jahre zum neuen Leiter der Kreisjugendfeuerwehr, Enis Savanovic aus Egenhausen für weitere fünf Jahre zu seinem Stellvertreter gewählt.

Offen abgestimmt wurde über die Ausschussmitglieder. So bleiben Dennis Kürschner und Tim Scheu Vertreter der Raumschaft Oberes Nagoldtal, Harald Kern wird Vertreter für das Untere Nagoldtal. Erfreulicherweise fand sich mit Frank Schnürle aus Calw spontan ein neuer Mann für das Amt des Schriftführers.

Bei den Abschiedsworten von Kreisjugendfeuerwehrleiter Becker und denen seines Stellvertreters Savanovic, der das Engagement seines scheidenden "Chefs" in der Jugendfeuerwehr seit 1999 Revue passieren ließ, wurde es am Ende doch ein bisschen emotional.

Becker selbst ehrte schließlich noch seinen Egenhausener Kollegen Thomas Mayer mit der hohen Auszeichnung "Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber", ehe der Verbandsvorsitzende Klaus Ziegler den überraschten Becker selbst in gleicher Weise "versilberte", was Becker mit den Worten kommentierte: "Jetzt bin ich ganz geflasht!"