Bad Herrenalb Heute werden Fragen beantwortet

Moderator engagiert

Der Ablauf heute Abend ist folgendermaßen geplant: Zu Beginn nimmt Bürgermeister Mai die Begrüßung vor. Dann übergibt er das Wort an Moderator Adalbert Bangha. Dieser unterrichtet an der Verwaltungsschule in Karlsruhe und war früher Bürgermeister in Ölbronn-Dürrn (Enzkreis).

Zehn Minuten sind für die BI-Präsentation vorgesehen. Allerdings können deren Vertreter laut Mai auch mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Im Anschluss stellt Hauptamtsleiter Johannes Kopp den von der Stadt zusammengestellten Flyer vor. Er geht auf die Aussagen der Fachbehörden ein.

Danach haben die Bad Herrenalber im Kurhaus die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Rede und Antwort stehen neben BI-Vertretern und der Stadtverwaltung auch der Calwer Landrat Helmut Riegger sowie seine Dezernenten. Eine Frage darf nicht länger als drei Minuten dauern.

Großes Interesse

Das Medieninteresse am Bad Herrenalber Bürgerentscheid ist groß. Auch im Evangelischen Gemeindeblatt wurde darüber berichtet. Mit der Erkenntnis: Wie auch immer die Entscheidung am kommenden Sonntag ausfalle, den Tagungsbetrieb in der Akademie Baden werde das kaum beeinflussen. Nur das Kennzeichen würde ausgewechselt. Und der Recyclinghof, zu dem man seine Abfälle fahre.