Bad Herrenalb Helfer halten das Gelände sauber

Bad Herrenalb. Ob da Heinzelmännchen am Werk sind? Sozusagen ja! Diese – männlichen und weiblichen – Heinzelmännchen gehören zum Geländeteam der Gartenschau wie Alexandra Hoffmann und Lothar Schweitzer. Mit ihrem Putz- und Kehrwagen sind sie sechs Stunden lang unermüdlich unterwegs, motiviert auch noch bei heißer Sommertemperatur.

Bürgermeister Mai hat so nett um Mithilfe gebeten

"Als seinerzeit der Aufruf zur Mithilfe für die Gartenschau kam, hatte ich gleich Lust mitzumachen", verrät die 46-jährige Rotensolerin. Die nicht etwa Straßenkehrerin von Beruf ist. Sie arbeitet als Krankenschwester im Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe. "Bürgermeister Norbert Mai hat so nett um Mithilfe geworben", erläutert sie, "und dann Projektleiter Tim Rohrer – der war so ­locker und sympathisch. Für mich war gleich klar, dass ich nicht in die Besucherbetreuung gehe. Das lange Stehen an den Eingangstoren wäre nichts für mich."