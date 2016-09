Bad Herrenalb Helfer für die Gartenschau gesucht

Bad Herrenalb. Die Aufgaben, die vom 13. Mai bis 10. September 2017 auf das Helfer-Team warten, sind umfangreich. Wer mehr darüber erfahren möchte, ist zur Infoveranstaltung am Montag, 19. September, ab 19.30 Uhr, im Kurhaus von Bad Herrenalb eingeladen.

Was die Arbeit im Helfer-Team ausmacht, darüber informieren an diesem Abend ehemalige Helfer der Gartenschau Mühlacker 2015. Der Job ist für alle geeignet, die im Sommer 2017 Zeit erübrigen können und mitten im Gartenschau-Geschehen sein wollen. Mitbringen müssen Interessierte die Lust am Arbeiten im Freien und bei jedem Wetter, Offenheit und Kontaktfreudigkeit.

Führung über Gelände geplant