Bad Herrenalb Heimstiftung gibt sich offen

Wie gestern Bernhard Schneider, Hauptgeschäftsführer der EHS, auf Anfrage unserer Zeitung sagte, sei der Verkauf nicht ganz einfach. Das habe aber nichts mit dem Gebäude zu tun, sondern mit der Lage auf dem Markt.

Wenn die Stadt nun von sich aus doch noch ein Wohnstift nach dem "WohnenPlus"-Konzept favorisiere, dann würde man sich selbstverständlich konstruktiven Gesprächen nicht verschießen. Dann seien aber neue Pläne erforderlich. Voraussetzung sei natürlich eine "formal belastbare Entscheidung". Wenn der Gemeinderat umschwenke, würde man unverzüglich schauen, "was wir tun können", so Schneider. Ändere die Mehrheit der Stadträte in den nächsten Wochen ihre Meinung, dann könnte wenigstens das Restaurant dafür sorgen, dass das Gebäude während der Gartenschau belebt aussehe.

Nebenbei: Erst müsse das Thema "Hotel am Kurpark" abgehakt sein, bis man sich um die gekaufte alte Stadtgärtnerei kümmere. Vorgesehen war, dort eine Seniorenresidenz – eventuell mit integriertem Ärztehaus oder Seniorentreff – zu bauen.

1,3 Millionen für Umbau

Zur Erinnerung: Anfang November 2015 wurde bekannt gegeben, dass die EHS mit Sitz in Stuttgart und die Paulinenpflege Winnenden den Kaufvertrag für das Hotel am Kurpark unterschrieben hätten. Außerdem war zu erfahren: Die EHS wolle das Gebäude für rund 1,3 Millionen Euro zum Wohnstift umbauen. Danach stünden 43, meist Zwei-Zimmerwohnungen, zur Verfügung.

In zwölf Einzelzimmern mit entsprechenden Gemeinschaftsräumen entstehe in einem Gebäudeteil im dritten Obergeschoss eine ambulant betreute Wohngemeinschaft für zwölf Menschen mit erhöhtem Pflegebedarf. Der Stützpunkt der Diakoniestation und die Tagespflege sollten auch künftig im Gebäude betrieben werden.

Am 25. November 2015 stimmte der Gemeinderat gegen den Beschlussantrag der Verwaltung. Eine Nutzungsänderung für das "Hotel am Kurpark" wurde abgelehnt. Etliche Zuhörer im vollen Sitzungssaal applaudierten.

Dass Bürgermeister Norbert Mai von einem möglichen Fehler sprach, wenn man der Nutzungsänderung nicht zustimme, brachte nichts. Seit Jahren werde versucht, Betreiber für leer stehende Hotels zu gewinnen. Die Erfahrung habe gelehrt, dass Bad Herrenalb von außen "noch nicht so attraktiv ist". Mai meinte, ein Hotel sei sicherlich die Idealvorstellung, doch sollten die Räte in sich gehen. "Wohnen Plus" sei eine Chance und Bereicherung, die Kaufkraft im Ort werde gestärkt.

Sechs Monate warten

In der Geschäftsordnung des Bad Herrenalber Gemeinderats ist zu lesen: "(1) Der Bürgermeister stellt die Tagesordnung für die Sitzungen auf. (2) Auf Antrag eines Viertels der Stadträte ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der übernächsten Sitzung zu setzen. Die Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats gehören. Satz 1 gilt nicht, wenn der Gemeinderat den gleichen Verhandlungsgegenstand innerhalb der letzten sechs Monate behandelt hat."

Also liegt es durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich die Stadträte erneut mit "Wohnen Plus" beschäftigen.

Moderne Residenz

In Bad Wildbad wird jetzt das ehemalige Ludwig-Uhland-Stift abgerissen und durch eine moderne Seniorenresidenz nach dem "Wohnen Plus"-Konzept ersetzt. In der neuen Einrichtung bietet die EHS betreute Wohnungen, Tagespflege und eine ambulant betreute Wohngruppe an.

Es entstehen 26 betreute Wohnungen mit Größen zwischen 26 und 49 Quadratmetern und französischem Balkon. Außerdem sind eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit zwölf Plätzen und eine Tagespflege für 15 Gäste geplant. Die Mobilen Dienste der EHS bekommen ein eigenes Büro. Auch ein Gemeinschaftsraum gehört zum neuen Haus. Die Heimstifung investiert 7,8 Millionen Euro in das Projekt.