Bad Herrenalb Heimatstube als Beitrag zur Gartenschau

Bad Herrenalb-Bernbach. "Fast 20 Jahre mache ich das sicher schon", meinte sie rückblickend. So genau weiß sie das nicht mehr. Holznikolause hatte sie schon immer im Angebot. Die Figuren entstehen übers Jahr in ihrem Bauernmalstüble in Bernbach. Sie werden aus Rundhölzern gesägt und anschließend bemalt. Neu hinzugekommen und gern genommen werden auch ihre Rentiere. Sie sind aus dicken Brettern ausgesägt. Bäumchen aus Rindenholz oder Willkommensschilder für den Hauseingang bezieht sie von anderen Hobbykünstlern, um ein größeres Sortiment auf dem Weihnachtsmarkt anbieten zu können.

Wer den diesjährigen Adventsmarkt in Bad Herrenalb verpasst hat, hat heute und morgen jeweils ab 15 Uhr beim Bauernmalstüble in der Bernsteinstraße 12 in Bad Herrenalb-Bernbach Gelegenheit zum Schauen und Kaufen. Neben einer großen Nikolausparade gibt es dort viele Engel und andere Weihnachtsdeko. Gleichzeitig möchte Brigitte Inngauer Platz schaffen für eine Bernbacher Heimatstube. Deshalb macht sie einen Flohmarkt. "Die Heimatstube plane ich als Beitrag zur Gartenschau 2017", sagte sie im Interview mit unserer Zeitung.

"Patentverdächtig"